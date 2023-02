Zapewne i tak mieli to zaplanowane. W praktyce są mniej w plecy finansowo jakby mieli wypuścić ludzi bez rozliczenia. Mało tego, prokuratura i tak wszystko umorzy i jestem wręcz pewien, że znajdą porozumienie. No i co najważniejsze- pracownicy otrzymają pochwałę.

Tak to będzie wyglądało. Ludzie zaraz zapomnieją, tak samo jak z solą w kiełbasach, odrą, aresztowaniami związanymi z koronawirusem i tak dalej.

Przeprosiny zapewne tak samo szczere jak moje oświadczenie, że nigdy Pokaż całość