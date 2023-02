Płać i płacz: PGK odstawiło autobusy na gaz, PGNiG każe płacić karę

PGNiG jako monopolista strzela z du%y takimi cenami, że aż chce się zrezygnować z towaru, który dostarcza. Tak jak u mnie w robocie gdzie monopolista z dnia na dzień wyskakuje rano o 9:32 z "super ofertą" na błękitne paliwo na 2 lata o kilkaset procent drożej niż jeszcze 2 lata temu i panie podpisz umowę do 12:00 bo i tak Wam co miesiąc będziemy podnosić. To jest to bardzo motywujące, aby z Pokaż całość