Pomijając już kwestie szczepień i ich wpływu na zdrowie, przeraża mnie co innego, to jak łatwo ludzie zostali zastraszeni, pozamykani w domach i jak wielką histerie udało się u nich wytworzyć co otworzyło furtkę dla władzy aby z demokracji pędzić w kierunku totalitaryzmu i to jeszcze ze szczera aprobatą ludzi którzy zaraz zostaną pozbawieni praw obywatelskich. To wszystko działo się w 21 wieku w dobie powszechnego dostępu do informacji i możliwości publikacji Pokaż całość