Biden: Jestem w Kijowie, by potwierdzić nasze niezachwiane wsparcie

Baidena nie ma fizycznie na Ukrainie i nie będzie go w Polsce. To jest jego hologram, a on sam siedzi w super tajnym bunkrze, gdzieś na środkowym zachodzie pod barem szybkiej obsług. Taka prawda. Amerykanie są 100 lat przed wszystkim jeśli chodzi o kwestie technologiczne. Prezydent wolnego świata nie musi nigdzie jeździć. To jest pokaż potęgi i naplucie w ryj Rosji. To już kolejna taka akcja najpierw uszkodzenie rosyjskiego statku kosmicznego w Pokaż całość