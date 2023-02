Rodzina po Polsku: byle kto z byle kim i rozwód.

Niektóre rodzaje relacji ojciec-dziecko/ci po rozstaniu rodziców:

-brak kontaktu i brak alimentów mimo chęci kontaktu od strony dziecka/ci i obowiązku alimentów

-brak kontaktu i brak alimentów przy niechęci kontaktu od strony dziecka/ci i obowiązku alimentów

-brak kontaktu i płacenie alimentów mimo chęci kontaktu od strony dziecka/ci i obowiązku alimentów

-brak kontaktu i płacenie alimentów przy niechęci kontaktu od strony dziecka/ci i obowiązku alimentów

-brak kontaktu i płacenie alimentów przy chęci kontaktu od strony ojca i dziecka/dzieci (kontakt nielegalnie uniemożliwiany przez matę)

I tak dalej…

Są przypadki, w których rodzina chce odciąć się od ojca – nie przeszkadza im nawet brak alimentów, bo lepiej żyć w biedzie niż z facetem który pije/bije/gwałci.

Są przypadki, w których ojciec zająłby się dziećmi dużo lepiej niż matka, bo np. jest bogaty i ogarnięty życiowo, a ona lekko upośledzona, alkoholiczka, narkomanka itp. a mimo to pełna opieka przechodzi na matkę, która potrafi jeszcze zabrać dzieci na drugi koniec Polski albo do innego kraju, byleby tylko robić na złość facetowi.

Trochę brutalnej prawdy: W Polsce mamy ogromny problem z „dobieraniem się w pary” bo młode kobiety myślą cipą i "przekazem mediów", a faceci w pewnym wieku robią się skrajnie zdesperowani i wkładają siuraka w cokolwiek co jest ciepłe, wilgotne i chodzi na dwóch nogach. Te patologiczne sytuacje kończą się przykładowo z mojego miasta:

-dziewczyną z dobrego domu, mającą wykształconych rodziców która w wieku 18lat została samotną matką z dużo starszym kolesiem po dwóch wyrokach, facet nigdy nie widział swojego dziecka i nie zapłacił nawet złotówki alimentów;

-facetem po 2 kierownikach studiów z własnym mieszkaniem, który ma dwójkę dzieci z tłustą dziewczyną bez matury, która po rozwodzie z nim żyje jak królowa z alimentów a typ ledwo wiąże koniec z końcem, a dzieci widuje max 2 razy do roku - za to całą resztę czasu są wychowywane przez „kolegów” ich mamy;

99% rozwodów w Polsce kończy się przyznaniem opieki matce co jest chore – jeśli rodzice żyją w tej samej gminie, to opieka powinna być naprzemienna, 1 tydzień u matki 1 tydzień u ojca no ale wtedy nie byłoby alimentów i 500+ jeszcze do podziału, więc nasze leniwe witaminki u których plan na życie to „mama na pełen etat” by się zesrały, bo przecież alimenty, 500+ i do tego życie u rodziców/w mieszkaniu socjalnym to gwarant wiecznych wakacji, ciągłego oglądania seriali i robienia sobie pazurków… Piekło mężczyzn na całego.

Statystycznie powinno wyglądać to mniej więcej tak: -60% opieka naprzemienna i żadnych alimentów; -20% dzieci zostają z matką a ojciec w weekendy + alimenty od ojca; -10% dzieci zostają z ojcem a matka w weekendy + alimenty od matki; -10% dzieci zostają z matką a ojciec ma zakaz zbliżania + alimenty z funduszu;

Duża różnica między tym, a „99% dzieci zostaje z matką, nawet jak je bije, głodzi, nie pracuje za to co chwilę sprowadza do mieszkania kolegów do chlania, ćpania i ruchania, bo TO MATKA PRAWIE JAK MARYJA CZEGO NIE ROZUMIESZ”.

Za szybko się to nie zmieni, jednak powinniśmy pomyśleć jak zrobić, aby: -ludzie, szczególnie porządni obywatele, nie robili dzieci z debilami, patusami i innym marginesem; -zmniejszyła się ilość rozwodów, szczególnie wśród rodzin z dziećmi;

Znaczy nawet nie trzeba myśleć – odpowiednia edukacja zrobi swoje. Najlepiej na przykładach i statystykach – gdyby dzieciaki 15+ regularnie czytały o takich spawach, uczyły się i najlepiej żeby jeszcze pisały obowiązkową maturę z „edukacji seksualnej oraz wiedzy o rodzinie” to wszystkie statystyki wpadek, rozwodów, odcinania dzieci i niepłacenia alimentów znacznie by spadły.

Niestety, ale aktualna władza robi wszystko, aby to działało w drugą stronę – dla nich idealnie byłoby, aby ilość wpadek wzrosła „bo i tak dadzom na bombelka” oraz traktują ludzi jak bydło i liczy się sztuka. Niechciane, schorowane dziecko patusa 40+ i 17latki, która „chciała przeżyć ciekawą przygodę” czy planowane dziecko kochających się, zamożnych, wykształconych i zdrowych rodziców, którzy wychowają je na potencjalnego noblistę – dla PiSu nie ma żadnej różnicy, liczy się ilość sztuk w tabelce na koniec roku.

Gdybym mógł, to sam napisałbym książki o wychowaniu seksualnym, rynku matrymonialnym, zakładaniu rodziny, wychowaniu dla małych dzieci, młodzieży i dla dorosłych ale wiem, że na 99% zostałbym spalony na stosie, bo edukowanie o tym i nagłaśnianie patologii jaka od lat funkcjonuje w tym kraju, to nie dobra jest i wcale o tym mówić…

Wgle kiedyś nawet zacząłem rozpisywać co w jakim wieku i jak pokazywać – np. dzieci w wieku 4-7 wystarczy nauczyć, aby nikt nie dotykał ich „powyżej kolan i poniżej pępka” albo za długo nie głaskał i to w formie rysowanych bajek, coś w stylu: „w twoim ciele żyją przyjazne wróżki ale jak ktoś cię dotyka w sposób/miejscu X to jest im smutno” ale domyślam się, że gdybym coś takiego zrobił to mój dom regularnie obrzucano by kamieniami.