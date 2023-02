Nie każda kobieta ma bolesne miesiączki, a jeżeli któraś ma bolesne to powinna dostać normalne L4 na to. Mogli wprowadzić przepisy, żeby umożliwić pracę zdalną w te dni i to by wystarczyło. 5 dni w miesiącu to bardzo dużo. I tak wątpię, że kobiety będą z tego korzystać, bo będą później pierwsze do zwolnienia. Chyba, że to jakaś państwowa posadka nie do ruszenia.