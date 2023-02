Muszą się spieszyć zanim Julki się zorientują że weganizm jest szkodliwy dla zdrowia, polecam siedzieć trend "No longer vegan", ex-vegan w USA, plaga chorób po 5, 10, 20 latach weganizmu pomimo suplementacji, jedzenia tylko bio eko produktów etc. Rośliny nawet jak mają dużo białka, witamin czy minerałów to w laboratorium jest to badane pod probówka, przyswajalność w jelitach tego jest żadna. Ciekawe co powiedzą matkom dzieci chorych na padaczkę które są na Pokaż całość