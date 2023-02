W styczniu inflacja ostro przyśpieszyła. Tąpnięcie w cenach

Dłużej niż zwykle trzeba było czekać na pierwsze dane GUS o inflacji. Okazało się, że słusznie, po co ludzi niepokoić dwa razy, skoro można tylko raz? Inflacja w styczniu przyśpieszyła do 17,2 proc. rok do roku. W ostatnich 25 latach wyższa była tylko w październiku i listopadzie ub.