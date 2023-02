i ja tu mieszkam, znaczy nie w Bolesławiu, ale w Sierszy, czyli tam gdzie tych zapadlisku było już bardzo dużo, najbardziej znane to to na cmentarzu ( https://tvn24.pl/krakow/trzebinia-zapadlisko-na-cmentarzu-zostalo-ogrodzone-nekropolia-jest-otwarta-dla-bliskich-osob-ktorych-groby-zostaly-zniszczone-powstala-tablica-upamietniajaca-6187513 )okazało się że ta nowa część cmentarza to samowola budowlana byłego proboszcza), gdzie się zapadło z 40 grobów, ja nie wiem jak tu żyć, boję się czy czasem kiedyś się nie zapadnęBolesław to tam koło Bukowna, czyli w sumie też nie daleko