To jest osoba typowo nowobogackiego polaka. Uważa, że jak ma kasę to jest najwazniejszy na świecie i nawet jakby zabił 100 osób to by mówił, że umarli biedni ludzie, którzy nie mieli żadnego znaczenia czy żyją czy nie.

Dziwi mnie fakt, że nikt nie prowadzi przeciwko niemu procesu skąd miał narkotyki we krwi. Jak wiadomo są one zakazane.