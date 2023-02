Budownictwo mieszkaniowe to jedna z niewielu gałęzi która powinno regulować państwo. Jak dostęp do wody pitnej, bezpieczeństwa itp. Nie będzie dostępnych mieszkań, nie będzie małżeństw i dzieci. Po to by korporacje i fundusze mogły jeszcze więcej zarobić? Mieszkam we własnym domu a nadprogramowe mieszkanie komuś wynajmuję i mimo to uważam że mieszkanie (nieważne czy własnościowe, komunalne, na wynajem) powinno być dostępne dla każdego trzeźwego pracującego człowieka. Kapitalizm to nie znaczy wolność dla Pokaż całość