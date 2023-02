Zastanawia mnie jedno z 90% światowych mediów w jakiejś formie należy do "zachodu", FB, google, YT to potęga światowa, więc jakim cudem po roku wojny, za pośrednictwem tych mediów kacap może siać swoją propagandę na całym świecie i co najlepsze atakować zachód ? miesiąc po rozpoczęciu agresji kacap powinien zniknąć ze światowego internetu, mediów - zastanawiające