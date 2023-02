Że jeszcze są ludzie którzy cieszą się z tak jawnej cenzury to jest przerażające, bo nie dotyczy to jego, a kogoś z kim nie podziela poglądów. Podobnie było w przypadku usunięcia konta konfederacji z FB. Niektórzy jak widać nie potrzebują wiele do życia, wystarczyłaby im jedna partia i jeden przekaz do życia.