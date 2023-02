Żeby te wpisy wisiały tylko do 7 rano. Nie raz i nie dwa, jeszcze o 9, można na mirko znaleźć ten syf. Nie zliczę ile razy, by umilić sobie podróż do pracy, odpalałem mirko w autobusie i musiałem się nerwowo rozglądać czy przypadkiem ktoś mi nie patrzy przez ramię po tym jak nagle, pomiędzy zdjęciami kotków i jakimiś śmiesznymi memixami, ukazywała się GIGANTYCZNA osrana #!$%@? baby branej na 2 baty.



Kompletnie nie Pokaż całość