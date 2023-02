Dobrze że okupant ginie, ale szczerze to jaki ma sens wrzucanie tego jako ciekawostkę. Takich klipów ze zrzutów granatów z drona było tu już setki, a w całej sieci można znaleźć ich tysiące. Żeby jeszcze chociaż 15 kacapów ubili, to może coś ciekawego. Im więcej takiego śmieciowego kontentu, tym mniej wierzę w możliwości armii ukraińskiej. Partyzantka taka. Wolałbym obejrzeć tę babuszkę, co słoikami ruSSkie drony strącała, najlepiej podczas przelotu „ducha Kijowa”. XD