Rosjanie to jednak inny stan umysłu. Co innego dostać odszkodowanie za śmierć bliskiego na froncie czy pomoc dla rodziny, która straciła męża, ojca czy syna który ich utrzymywał, ale co innego jakieś "nagrody rzeczowe" i jeszcze nagrywanie tego. Szukałem u Ukraińców takich nagrań, ale pod tym względem bardziej chyba mają naszą mentalność