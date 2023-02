Pomysłowość ukraińskich żołnierzy. Jeden modelarz pospawał parę rurek, dołożył do tego kamerkę, zdalne sterowanie i „kałacha". - Rozstawiamy je co 50 metrów i mamy zdalną linię obrony. Steruje tym żołnierz lub kilku z bezpiecznej odległości. Ruscy nie potrafią zrozumieć, że strzelają do nich roboty