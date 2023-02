Mogielica to najwyższy szczyt Beskidu Wyspowego

Mogielica (1170 m n.p.m.), to nietrudny, ale fajny szczyt Beskidu Wyspowego należący do Korony Gór Polski. Choć wierzchołek pokryty jest lasem, to postawiono tutaj nową wieżę widokową (2022). Na zboczach rozciągają się liczne polany z pięknymi panoramami, z tą najsłynniejszą - Stumorgową