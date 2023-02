LINK DO KANAŁU Z ODCINKAMI NA YOUTUBE: HYPER



Hyper po raz pierwszy pojawił się na ekranach telewizorów 1 września 2001, zastępując kanał Game One o podobnej tematyce. Według założeń ówczesnego kierownictwa kanałów tematycznych grupy Canal+ Cyfrowy, Hyper miał być dorosłym uzupełnieniem oferty stacji telewizyjnej dla dzieci Minimax (potem ZigZap, obecnie teleTOON+). Początkowo Hyper był emitowany od 20:00 do 00:00, od marca 2005 do sierpnia 2011 był emitowany od 21:00 do 01:00, zaś w ostatnich latach swojego istnienia był emitowany od 20:00 do 0:00 (wrzesień 2011 -sierpień 2012), od 21:30 do 1:00 (wrzesień 2012 - sierpień 2013) oraz od 22:00 do 02:00 (wrzesień 2013 - czerwiec 2014). 1 kwietnia 2010 roku blok programowy Hyper zmienił logo i oprawę graficzną oraz zaczął nadawać wszystkie programy w formacie 16:9. Od 11 listopada 2011 do dotychczasowej nazwy kanału dołączono znak „+” i została uruchomiona wersja HDTV kanału. 1 września 2012 Hyper+ zmienił czas emisji od 21:30 do 01:00. 1 września 2013 Hyper+ zmienił czas emisji od 22:00 do 2:00. 1 lipca 2014 teleTOON+ wydłużył godziny emisji kosztem Hypera+, blok tym samym przestał istnieć.