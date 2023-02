nie wskrzesza się trupów,nekromancja jest zła i każda gierka rpg to jasno komunikuje, trupa ubierzesz w nowe i fajne ciało ale to cały czas będzie trup,herołsy sa świetne szczególnie trójka ale to już nie jest gierka na te czasy ,czekac trzeba na hełorsy 9 ale to chyba ostatnio ruskie studio robiło ,więc się nie doczekamy