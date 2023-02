Ludzie żyjący w dobrobycie są często oderwani od rzeczywistości. Dlatego nie można ich wybierać do rządzenia. To są ludzie żyjąc w bezpiecznych bogatych dzielnicach mający dostęp do spokojnej i w miarę wydolnej edukacji i opieki zdrowotnej, na nic im nie brakuje, mają wysokiej jakości usługi.

Oni myślą że jak podejdzie do nich dzikus z maczugą to oni sobie "porozmawiają" i dojdą do konsensusu. Kiedy jednak dzikus daje im maczugą w łeb to Pokaż całość