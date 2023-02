W 2016 kupowałem mieszkaniem a co za tym idzie wziąłem hipotekę. Pod koniec ubiegłego roku udało się go spłacić w całości. Idąc w listopadzie 2022 zlecić spłatę kredytu, opiekunka a zarazem pracowniczka banku zauważyła podniesioną marżę kredytu z powodu niedostarczenia polisy. Oczywiście dokumenty dostarczyłem w terminie, na co mam potwierdzenie przez bank na ich serwisie internetowym. Zwykły zjadacz chleba nie jest w stanie zauważyć w okolicach marca 2022 zmiany oprocentowania w dobie szalejących stóp procentowych. Polecono mi złożenie stosownej reklamacji co też uczyniłem 04.11.2022, miesiąc później dostałem informację o skomplikowaniu sprawy i wydłużeniu terminu o kolejne 30 dni. Cierpliwie czekałem do 05.01.2023. I co? I nic. Do dziś, ani odpowiedzi, ani pieniędzy. Stosowne screeny z reklamacją i z komunikacji na ich komunikatorze na stronie załączam niżej.