Chcecie wyzwolonym kobietom zabrać jedno z niewielu źródeł zarobków?

Przecież jak się chce to można pracować w dowolnym zawodzie, w przeciwieństwie do wynaturzeń w stylu OnlyFans w uczciwej pracy nie ma ograniczeń płci. No ale to by trzeba było wziąć się za siebie, nauczyć czegoś, trochę postarać, zapracować na sukces. Łatwiej wywietrzyć brochę do obiektywu i od czasu do czasu odpisać pogardzanemu spermiarzowi za 5$ od wiadomości.