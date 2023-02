1. Zapraszać Glińskiego to jak napluć sobie w twarz. Przypomnę choćby grant 500 tys zł na książkę dla pani Engelking, to ta od "żydowskiej gazety" i szkalowania niewinnych Polaków.

2. Przyjmować zaproszenie na tą imprezę to jak napluć sobie w twarz. Laureatką jest min Jana Szostak, pani bez bielizny znana z "minuty krzyku". Kultura...

Polityce nieźle odbiło: "W 2022 tygodnik "Polityka" uznał jej Krzyk dla Białorusi za jedno z dziesięciu najważniejszych dzieł Pokaż całość