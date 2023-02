Ostatnio na lokalnym spotted żalili się rolnicy że im WZRÓSŁ KRUS. Wzrósł z, uwaga, 500zł na KWARTAŁ, do 560zł na KWARTAŁ. W oddali słyszałem jakieś strzały i trzaski, i podejrzewam że to były ich pękające dupy bo mieli zapłacić tyle co za 3 kebaby więcej na kwartał.

Normalny przedsiębiorca płaci ZUS'u CO MIESIĄC po 2500zł i jakoś nikt się nimi nie przejmuje- w końcu to złodziej/ prywaciarz/ kułak/ itd., więc jego na Pokaż całość