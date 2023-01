Mi się wydaje że to już nie ma znaczenia..

Za PO jak Nowak nie wpisał w oświadczenie zegarka, to stracił stanowisko. PiS pokazał że można kraść ile wlezie, i nie trzeba się przejmować. Każdy kolejny rząd będzie już robił to samo. Politykom nie zależy na ludziach, tylko na tym żeby przez 4 lata zarobić jak najwięcej. PiS nie zadłuża się dla ludzi, tylko żeby utrzymać władzę. Nikt ich nie zatrzyma..



