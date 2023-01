Uważam, że nauczycielom bardziej przydadzą się podwyżki niż nowy laptop ale co ja tam wiem.

Pokaż całość

Uwierz mi, ze spokojnie 70-90% nauczycieli by chciało robić normalnie 40h w szkole, pod warunkiem że żadna godzina nie bedzie od nich wymagana w domu.Tyle tylko, że to by oznaczało, że każdy nauczyciel by musiał mieć swoje stanowisko z PC lub lapkiem.Państwa na to nie stac, wiec woli ich obrażac, że mało pracuja,