Polecam kupić/pożyczyć CB radio i pojeździć na nasłuchu z pół roku. Nawet po mieście blisko obwodnic.



Kierowcy zestawów to elita, nic ich nie obowiązuje, przez telefon non stop muszą rozmawiać bo działaność, rodzina etc. Nie ma czasu pilnować bezpieczeństwa na drodze zresztą on jedzie w 40ton a nie inni.



Ja wytrzymałem z CB dwa lata i podziękowałem wymontowalem, wyrzuciłem. Google maps i Yanosik - od nich nie dostanie się raka...