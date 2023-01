Demoralizacja powinna być bardzo surowo pietnowana przez społeczeństwo, ponieważ to jest autentyczny atak demograficzny na nasz naród. Już teraz mamy problem z dzietnością, a mężczyźni maja problem ze znalezieniem partnerki, która nie jest hipergamiczną Julką. Ta propaganda tylko te problemy pogłębi, co doprowadzi do jeszcze mniejszej satysfakcji Polaków w sferze intymnej/matrymonialnej, a w rezultacie do mniejszej liczby rodzin i dzieci.