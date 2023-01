Politycy przy okazji robią pokazówkę. Codziennie w Polsce umiera ponad 1000 osób. Ale nie piszą o nich w mediach. Robią pokazówkę, bo są nieskuteczni w swojej pracy. Z tych, co się wypowiadali, to szczególnie "Minister Zdrowia". Kilka rannych to dla nich tragedia, tysiące to statystyka.