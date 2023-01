Osobiście uważam, że służby każdego z cywilizowanych, europejskich krajów powinni wyłapywać taki "element" i go deportować do Rosji - kosztami przewozu obciążać bezpośrednio delikwentów i licytować ich majątki, które zostały w kraju, w którym do tej pory mieszkali.



Nawet jeżeli ma obywatelstwo danego kraju, to odbierać natychmiast i nie dyskutować. Nie ma wolności dla wrogów cywilizacji europejskiej.



Takie jest moje zdanie i go nie zmienię.