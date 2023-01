Biorąc pod uwagę to, że wycofuje się grupa a nie pojedynczo, to nie bardzo pasuje to, do tej teorii. Ostatnio ci co się cofają mają stawiane zarzuty dezercji, niedawno przynajmniej był film z taką grupą. Oficer twierdzi, że zabronił odwrotu a oni po wycofaniu się dostali zarzuty. Co prawda to nie byli wagnerowcy tylko mobiki ale pewnie ci pierwsi, są jeszcze gorzej traktowani.