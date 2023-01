Czołgi to nie koniec. Kapitalne doniesienia z Kijowa

I co ci po tym uzbrojeniu? F-16 przenosi do 6x AMRAAM a to na intensywność ruskiego latania wystarczy. F-15 są o wiele bardziej skomplikowane w obsłudze i droższe. A starych 16 to tam jest setki do dyspozycji. I w przeciwieństwie do F-15C, F-16 przenosi uzbrojenie powietrze ziemia, a dwuosobowego bombtrucka F-15E Ukrainie nikt nie da bo to dla Amerykanów zbyt cenna maszyna.