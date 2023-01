Bestialska zemsta Rosjan. Zrzucili termobaryczne bomby na cywilów.

Ta wojna wygląda tak.

Pijany neandertalczyk napierd ala siekierą dziecko a świat podpowiada małolatowi jak ma się bronić i daje mu do obrony różne zabawki. tłum patrzy sie krew sir leję ale wszyscy się boją tego troglodyty. Dziecko jeszcze się jakoś broni ale tez już coraz słabsze. Wszyscy obserwatorzy ocierają łzy wruszenia co za piękna walka dobrze ze to nie my...