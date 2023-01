oprócz podmiany numerka w pasku z levelem są też dostępne niestandardowe levele:



99: Chamber Play (own)

100: Tower of Revenge (own)

101-114: Prince of Persia Revisited (source)

115-128: Jaffar's House (source)

129-142: Ipank's Levels (source)

143-156: Barre's Alternative (source)

157-170: Miracles Don't Exist (source)

171-184: Babylon Tower Climb (source)

185-198: Lost in Errors (source)

199-212: Story Retold (source)

213-226: Prince of Persia Guard Revolt (source)

227-240: Return of Prince (source)

241-254: The Pokaż całość