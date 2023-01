Kilka lat temu córka mojej klientki (bardzo atrakcyjna dziewczyna) była molestowana przez śniadego kierowcę. Typek podwiózł ją pod dom i nagle coś mu odwaliło. W czasie jazdy wszystko OK, a na miejscu chciał za nią do domu wejść żeby tylko dała mu numer do siebie. Moja klientka dopychała drzwi, które chciał wyważyć, a córka dzwoniła po policję. Gdy usłyszał że się połączyła, uciekł. Złożyła skargę na niego u przewoźnika, ale nie wiem Pokaż całość