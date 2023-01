Zapraszam na ostatni film z naszej wietnamskiej serii. Tym razem z Can Tho i pływających marketów Delty Mekongu. Nie ma tu spektakularnych atrakcji, za to ciekawa proza wietnamskiego życia. Okolice Can Tho nazywane są ryżowym koszem Wietnamu, bo zbiory odbywają się nawet trzy razy w roku.