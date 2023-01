E tam , niemożliwe przecież Krzysio to porządny dziennikarz. Ostatnio nawet , średnio co tydzień, wraz z innym znamienitym dziennikarzem panem Mazurkiem biją w Sutryka. Jakoś tak nigdy z ich ust nie słyszałem rozwodzenia się nad rodziną Obajtkow ( matka, brat czy też była księgowa), rodziną Sasinow, panią Janina Gross czy innych znamienitych specjalistach przyspawanych do stołków. Nie żebym relatywizował ale to całkiem inna skala złodziejstwa.