Niemcy i Francja bardzo chciały stworzyć europejską armię do obrony UE.

Kiedy przyszedł czas, żeby bronić UE i pokazać, że rzeczywiście zależy im na bezpieczeństwie CAŁEJ UE, to mają na to wy__bane.



Widać nie zależało im na armii do obrony UE, ale do ochrony własnych interesów...