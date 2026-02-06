80-leni pan Wiesław i jego pasja do pracy
80-letni Wiesław Wilk jest doskonałym przykładem człowieka, dla którego praca jest pasją życia. Spod jego ręki w małej pracowni przy ul. Sobieskiego 4 w Krakowie wychodzi niepowtarzalna biżuteria. - W mojej pracy najbardziej fascynują mnie nowe wyzwania. Czasem mam coś do zrobienia i nie wiem jak sinawrotkatv
Komentarze (16)
najlepsze
Industrializacja zabiła takie właśnie podejście do pracy bezpowrotnie. A łatwo sobie przecież wyobrazić że człowiek musiał czerpać ogromną satysfakcję ze swojego rzemiosła. Fabryka gdzie przez cały dzień wykonujesz praktycznie jedną bezsensowną czynność i na dodatek widzisz na hali że jesteś małym trybikiem, jednym z setek co robia to samo co Ty a efektów swojej pracy w praktyce nie widzisz bo wkręcasz tylko
@enten: zrobi, co w zasadzie niewiele zmieni, tak samo jak praca fizyczna nie poszła w odstawkę, tylko wykonuje się ją sprawniej, tak samo AI nie zastąpi człowieka w 100%.
Ale w związku z tym, że nienawidzisz swojej pracy i jesteś zwykłym kołkoźnikiem to tego nigdy nie zrozumiesz i do końca życia będziesz wciskał guziki przy maszynie.