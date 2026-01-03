Pentagon zamawia pizzę, czyli coś się wydarzy na świecie
W nocy z piątku na sobotę lokal serwujący pizzę nieopodal Pentagonu odnotował gwałtowny wzrost zamówień. Zbiegło się to w czasie z amerykańską operacją specjalną, podczas której komandosi z Delta Force schwytali prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro i jego żonę. To kolejny przypadek [...]Bobito
@gl0wa: Jakby był wykopkiem to:
1) By miał naiwne złudzenia że ucieknie z Wenezueli przed wszystkimi bo jest najmądrzejszy
2) Ucieknie samolotem bo przecież nie zamkną przestrzeni powietrznej od razu
3) Nie będzie bronił Wenezueli to mieszkania są po 12341234 Boliwarów
Na youtube masz też przykłady. Sama byłam na szkoleniu gdzie zostały przedstawione prawdziwe historie jak zostało coś namierzone ale nie mogę ich podać do informacji publicznej.