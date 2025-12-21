San Francisco pogrążyło się w mroku. Blackout tuż przed Bożym Narodzeniem.
San Francisco pogrążyło się w ciemnościach na kilka godzin w wyniku awarii zasilania w mieście, która nastąpiła w sobotnie popołudnie. W szczytowym momencie bez prądu było ok. 130 tys. mieszkańców. Awaria wymusiła zamknięcie części firm i spowodowała poważne utrudnienia w ruchu.gerwazy-oko
