Abstrahując od obu kandydatów, bo nie są "moi". Idą ciężkie czasy - kryzys z Rosją, niepokoje ekonomiczne, nieprzewidywalność USA. Jeśli ktoś uważa, że z tych dwóch kandydatów lepszy jest ten człowiek znikąd, z bardzo dziwnymi aferami i znajomościami na koncie, i że on nas przez najbliższe lata przez to wszystko przeprowadzi... to naprawdę ręce opadają. I to sami politycy do tego doprowadzili, że zamiast myśleć to staliśmy się ślepymi wyznawcami ideologii politycznych.