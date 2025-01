Szewko potwierdził to co już w różnych momentach padało, np pan Sikorski, podsłuchany i nagrany na taśmach stwierdził "gen murzyńskości" naszych elyt-polityków. Najpierw 50 lat komuny, później 30+ lat polityków którzy służyli innym a nie narodowi polskiemu, czyli wg Wincentego Lutosławskiego nawet nie można zaliczyć ich do Polaków, nie spełniają definicji.

Zawsze się dziwie jak część wykopków nie wierzy że można istnieć nie liżąc czyiś butów, ale to przecież ponad 80 lat Pokaż całość