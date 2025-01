Miesiąc reklamacji i dalej gunwo zrobione :)

Kupiłem w Media Expert drona DJI Mini 3 na prezent, 3 tygodnie przed urodzinami w związku z tym, gdy już go dałem i okazało się, że jest zepsuty, nie było możliwości zwrotu (2 tyg od dnia zakupu). W dronie nie świecą się 2 z 4 diod od ładowania, ponadto gdy się nim wystartuje i powinien zawisnąć w bezruchu, to znosi go na prawo. Nawet w zamkniętym pomieszczeniu więc to nie kwestia wiatru.

23 grudnia został wysłany do Media Expert na gwarancję. Oni w ogółe nie ogarniają co do nich przychodzi bo 30 grudnia napisali maila, że kurier przyjdzie po sprzęt, mimo, że już wcześniej nadali kuriera i sprzęt został do nich dostarczony 24 grudnia.

Dron wrócił do mnie 16 stycznia w takim samym stanie jak go wysłałem, widać było, że nikt nawet pudełka nie otworzył, oczywiście ekspertyzy od serwisu również nie było, bo nawet nie otarł się o serwis. Już pomijając fakt, że cała procedura gwarancyjna powinna się zamknąć w 14 dni a tu przez ponad 20 dni przeleżał sobie gdzieś na zachrystii Media Expertu. Mimo, że z maila wysłanego do mnie 1.01.2025 wynika jasno, że dron jest w serwisie i czekają na ekspertyzę.





W dniu kiedy wrócił do mnie nadal zepsuty dron (16.01.2025), zgłosiłem to na infolini i poinformowano mnie, że faktycznie dron nie został wysłany do serwisu bo rzekomo mieli jakiś problem z kontaktem z serwisem XD Zapewniono mnie, że wymienią mi drona na nowego, jak tylko ten znowu zostanie wysłany do Media Expertu - w związku z tym zamówili kuriera na następny dzień tj. 17.01.2025.