Państwo z dykty i guano. Oczywiście "nic się nie da zrobić". Bo dotyczy zwykłego człowieka.



To państwo jest opresyjne wobec małych i słabych, jest słabe wobec silnych.



Jeśli odpowiednio załatwisz to może ci spłonąć składowisko odpadów i nie musisz ich utylizować odpłatnie. Jeśli odpowiednio załatwisz to postawisz sobie zamek na terenach Natura 2000 a państwowy urząd odwoła się po terminie, żeby formalnie był pretekst do uprawomocnienia.



Republika bananowa, tylko banany musimy Pokaż całość