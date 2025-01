Mirki od lat przeglądam wykop, nastał czas abym i Ja coś napisał. Jeżeli ktoś by z was lub waszych znajomych zastanawiał się nad zakupem pralki marki samsung to podzielę się moim doświadczeniem.

Pacjent zakupiony w wrześniu zeszłego roku. Pewnego pięknego dnia - 13 stycznia po ukończonym praniu poprosił o cykl czyszczenia bębna i zaczął wylewać wodę. Po spojrzeniu zauważyłem wyszczerbienie w kołnierzu i postanowiłem to zgłosić (na ten moment w życiu by mi nie przyszło do głowy z jakimi problemami się spotkam) Telefon do media markt tam zostałem skierowany do samsunga w samsungu przemiła Pani po usłyszeniu że uszczelka, poprosiła o kontakt za pośrednictwem czatu aby wysłać zdjęcia. Początkowo rozmowa z konsultantem przebiegała normalnie nic nie wskazywało, że za chwilę zdziwię się jak redaktor kiedy usłyszał o samochodach od bezdomnego. Wysłane zdjęcie kołnierza i taka odpowiedź:

Podsumowując z rozmowy z konsultantem udało mi się dowiedzieć, że za wkręcony materiał garderoby podczas prania producent nie odpowiada i nie ma gwarancji na to uszkodzenie. Czyli mieć pralkę fajna sprawa ale prać odzież to nie koniecznie ponieważ się zepsuje i zostajemy ehm w ..... (naprawa w serwisie autoryzowanym 560 zł)

Sprawa nie dała mi spokoju dlaczego się to tak uszkodziło, tym bardziej, że za każdym razem sprawdzam jak zamykam pralkę czy nie przycisnął się tam materiał bo słyszałem, że zrywa uszczelkę. Po rozmyślaniu dlaczego co i jak doszedłem do wniosku, że może drzwiczki są za luźne i jest luz. Ponieważ podczas zamykania drzwiczek trzeba użyć niewielkiej siły - większy opór mam w starej szafce kuchennej niż w tych od pralki. I się okazało, że po zaryglowaniu używając niewielkiej siły jestem w stanie odchylić drzwi o około 6mm. Domniemam, że mokre pranie napiera na drzwiczki te się odchylają, materiał wpada pod uszczelkę i wyrywa.

Niestety jak widzimy według postanowień gwarancji to normalne, że może się uszkodzić pralka w wyniku prania i za to producent nie odpowiada (w sumie to pralka chyba służy do prania wody a nie ubrań więc to jednak moja wina :( ) Poniżej zdjęcia uszkodzenia, potwierdzenia daty zakupu (ps. ta pralka maksymalnie zrobiła 30 prań) oraz filmik jak się odchylają drzwi. W innych pralkach drzwiczki się ciężko domykają i trzymają jak jasny gwint.