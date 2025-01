Ktoś wytłumaczy dlaczego większość sklepów wymagania podania imienia, nazwiska i adresu zamieszkania w przypadku zamówienia do paczkomatu? To jest coś co mnie mocno wkurza i zawsze podaję fałszywe dane.



Czy RODO nie mówi o tym że podmiot nie może zbierać więcej danych niż jest to konieczne do celu w jakim są przetwarzane, czyli realizacji zamówienia?