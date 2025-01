Ponad rok opóźniano wydanie tej decyzji, która mogła być już pod koniec 2023 lub na początku 2024.

Kłamali, kłamią i będą kłamać.

CPK zostało rozpieprzone! Wystarczy zobaczyć co zrobiono z komponentem kolejowym. Rozbita została główna idea i sens CPK.

Zobaczcie jaki cyrk robią z rozbudową Okęcia.

Pozbyto się kluczowych inwestorów, którzy poza wyłożeniem miliardów, mieli przede wszystkim dać ,,know how'', kontakty i wpływy branżowe niezbędne dla sukcesu komercyjnego całego przedsięwzięcia.

