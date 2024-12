idea peletu jest wspaniała, wykorzystujemy odpad w postaci trocin z tartaku czy stolarni do produkcji lekkiego materiału do zasilania pieców. łatwo go pakować do małych opakowań, nie trzeba silnego chłopa, wystarczy dziecko żeby załadować piec w sposób bezpieczny, czysty i ostatecznie ekologiczny.. i wtedy wpadają wykolejeńcy dodający do peletu śmieci, żeby zwiększyć jego masę, objętość i zaoszczędzić, wprowadzając zanieczyszczenia i do pieca - gdzie potem palący będzie miał problem, i do atmosfery. Pokaż całość